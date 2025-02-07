«Глыба мирового масштаба». Вячеслав Козлов — про Уэйна Гретцки

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал об игре против легендарного канадского экс-нападающего Уэйна Гретцки.

— Вы же ещё застали Гретцки в НХЛ и успели даже сыграть против него?

— Да, клюшку подписал у него через Алексея Житника, который играл с ним тогда. Сыграл несколько игр против него.

— Ощущалось тогда, что играете против игрока, которого считают лучшим за всю историю НХЛ?

— Он уже тогда был на закате, но всё равно было видно, что это глыба. И глыба мирового масштаба. Как он владел шайбой, открывался, его понимание игры — на высочайшем уровне. Хотя он уже был не таким быстрым, но играл достойно. Даже в то время он приносил своей команде большую пользу, — приводит слова Козлова Sport24.