Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Глыба мирового масштаба». Вячеслав Козлов — про Уэйна Гретцки

«Глыба мирового масштаба». Вячеслав Козлов — про Уэйна Гретцки
Комментарии

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал об игре против легендарного канадского экс-нападающего Уэйна Гретцки.

— Вы же ещё застали Гретцки в НХЛ и успели даже сыграть против него?
— Да, клюшку подписал у него через Алексея Житника, который играл с ним тогда. Сыграл несколько игр против него.

— Ощущалось тогда, что играете против игрока, которого считают лучшим за всю историю НХЛ?
— Он уже тогда был на закате, но всё равно было видно, что это глыба. И глыба мирового масштаба. Как он владел шайбой, открывался, его понимание игры — на высочайшем уровне. Хотя он уже был не таким быстрым, но играл достойно. Даже в то время он приносил своей команде большую пользу, — приводит слова Козлова Sport24.

Материалы по теме
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам на последних минутах периодов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android