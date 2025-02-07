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The Athletic: Найт — будущее «Флориды», более свежий Бобровский к плей-офф не помешал бы

The Athletic: Найт — будущее «Флориды», более свежий Бобровский к плей-офф не помешал бы
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Североамериканский журналист The Athletic Дом Лущишин заявил, что «Флориде Пантерз» стоит чаще давать шанс вратарю Спенсеру Найту, помогая российскому голкиперу Сергею Бобровскому.

«Одним из главных вопросов, стоящих перед «Флоридой» в этом сезоне, была игра вратарей, особенно в условиях ослабленной обороны. Сергею Бобровскому 36 лет, и большую часть своего пребывания во «Флориде» его игра была немного неровной, в то время как Найт по большей части ещё не зарекомендовал себя.

Найт — будущее «Флориды», но есть ощущение, что это будущее может наступить раньше, чем ожидалось. Пришло время дать ему ещё несколько шансов в стартовом составе и посмотреть, на что он способен. Более свежий Бобровский в плей-офф тоже не помешал бы», — написал Лущишин.

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