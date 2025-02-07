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51% читателей «Чемпионата» считают, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в следующем сезоне

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Игра, проходившая на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США), завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 15 шайб.

Напомним, 5 февраля «Чемпионат» проводил опрос на тему: «Когда Александр Овечкин побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ?»

Более половины читателей «Чемпионата» (51%) считают, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в следующем сезоне. 44,4% считают, что великий рекорд Гретцки падёт в апреле 2025-го, 4,6% — в марте 2025 года.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.