Проворов стал вторым защитником «Коламбуса» за последние 15 лет, забившим в меньшинстве
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Коламбус Блю Джекетс» и «Юта». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Дэнфорт (Харрис) – 05:51 1:1 Круз (Доан, Кесселринг) – 22:06 1:2 Мяяття (Бьюгстад) – 32:33 2:2 Проворов (Веренски) – 39:21 (sh) 2:3 Гюнтер (Ингрэм) – 64:27
Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов забросил шайбу в меньшинстве. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Проворов стал вторым защитником «Коламбуса» за последние 15 лет, забившим в меньшинстве. Ранее это делал игрок обороны «Блю Джекетс» Зак Веренски в 2019 году.
В нынешнем сезоне Проворов сыграл 55 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 19 результативных передач.
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