Проворов стал вторым защитником «Коламбуса» за последние 15 лет, забившим в меньшинстве

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Коламбус Блю Джекетс» и «Юта». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов забросил шайбу в меньшинстве. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Проворов стал вторым защитником «Коламбуса» за последние 15 лет, забившим в меньшинстве. Ранее это делал игрок обороны «Блю Джекетс» Зак Веренски в 2019 году.

В нынешнем сезоне Проворов сыграл 55 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 19 результативных передач.