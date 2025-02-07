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«Что-то он разошёлся». Крикунов — о голах Александра Овечкина в нынешнем сезоне

«Что-то он разошёлся». Крикунов — о голах Александра Овечкина в нынешнем сезоне
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал результативную игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Саша что-то разошёлся в последнее время и забивает в каждой игре (с улыбкой). Если он продолжит в том же духе, то закончит с рекордом Уэйна Гретцки ещё до окончания регулярного чемпионата НХЛ. Я буду только рад ошибиться со своим предыдущим прогнозом, пусть Сашка уже в этом сезоне добьётся своего. Ему будет, конечно, непросто, но сейчас вся наша страна болеет за него. Как и многие его поклонники в США», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

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