«Что-то он разошёлся». Крикунов — о голах Александра Овечкина в нынешнем сезоне

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал результативную игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Саша что-то разошёлся в последнее время и забивает в каждой игре (с улыбкой). Если он продолжит в том же духе, то закончит с рекордом Уэйна Гретцки ещё до окончания регулярного чемпионата НХЛ. Я буду только рад ошибиться со своим предыдущим прогнозом, пусть Сашка уже в этом сезоне добьётся своего. Ему будет, конечно, непросто, но сейчас вся наша страна болеет за него. Как и многие его поклонники в США», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».