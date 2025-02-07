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«СКА — это патриотическое явление». Борис Ротенберг — о работе клуба с болельщиками

«СКА — это патриотическое явление». Борис Ротенберг — о работе клуба с болельщиками
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Борис Ротенберг, отец главного тренера СКА Романа Ротенберга, высказался о работе армейского клуба с болельщиками.

— Насколько важно, что СКА — самая зрелищная команда лиги, забившая больше всего голов? И на самой большой в мире «СКА Арене» собираются аншлаги.
— Это ведь самое главное. Мы всё делаем для наших болельщиков. Для нашего населения. СКА — это патриотическое явление, когда на матчи приходят семьями, заполняют стадионы. И эта возможность даёт развиваться стране, когда вся Россия как единый кулак — только за победу. Хоккей ведь объединяет людей, — приводит слова Бориса Ротенберга «Матч ТВ».

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