«СКА — это патриотическое явление». Борис Ротенберг — о работе клуба с болельщиками

Борис Ротенберг, отец главного тренера СКА Романа Ротенберга, высказался о работе армейского клуба с болельщиками.

— Насколько важно, что СКА — самая зрелищная команда лиги, забившая больше всего голов? И на самой большой в мире «СКА Арене» собираются аншлаги.

— Это ведь самое главное. Мы всё делаем для наших болельщиков. Для нашего населения. СКА — это патриотическое явление, когда на матчи приходят семьями, заполняют стадионы. И эта возможность даёт развиваться стране, когда вся Россия как единый кулак — только за победу. Хоккей ведь объединяет людей, — приводит слова Бориса Ротенберга «Матч ТВ».