КХЛ назвала суммы, которые получат команда-победитель и MVP Матча звёзд — 2025

Континентальная хоккейная лига рассказала о программе, которая ждёт болельщиков во время звёздного уикенда в Новосибирске.
В первый игровой день, 8 февраля, пройдут три конкурса хоккейного мастерства – «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска». 9 февраля между собой будут соревноваться капитаны команд, а также вратари в конкурсе «Надёжная защита».
Также состоится мини-турнир среди команд дивизионов. 8 февраля в полуфиналах сыграют Дивизион Боброва с Дивизионом Тарасова и Дивизион Харламова с Дивизионом Чернышёва. Финал и матч за третье место состоятся 9 февраля.
Одной из новинок Матча звёзд КХЛ — 2025 станут призовые – команда-победитель турнира получит 5 млн рублей. Самые ценные игроки финала и матча за третье место – по 500 тысяч рублей.
- 7 февраля 2025
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