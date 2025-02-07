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КХЛ назвала суммы, которые получат команда-победитель и MVP Матча звёзд — 2025

КХЛ назвала суммы, которые получат команда-победитель и MVP Матча звёзд — 2025
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Континентальная хоккейная лига рассказала о программе, которая ждёт болельщиков во время звёздного уикенда в Новосибирске.

В первый игровой день, 8 февраля, пройдут три конкурса хоккейного мастерства – «Эффектный буллит», «Круг на скорость» и «Сила броска». 9 февраля между собой будут соревноваться капитаны команд, а также вратари в конкурсе «Надёжная защита».

Также состоится мини-турнир среди команд дивизионов. 8 февраля в полуфиналах сыграют Дивизион Боброва с Дивизионом Тарасова и Дивизион Харламова с Дивизионом Чернышёва. Финал и матч за третье место состоятся 9 февраля.

Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Дивизион Боброва
Не начался
Дивизион Тарасова
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — Матч Звёзд . 1/2 финала
08 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Дивизион Чернышёва
Не начался
Дивизион Харламова
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Одной из новинок Матча звёзд КХЛ — 2025 станут призовые – команда-победитель турнира получит 5 млн рублей. Самые ценные игроки финала и матча за третье место – по 500 тысяч рублей.

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