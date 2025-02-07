В «Салавате Юлаеве» назвали причину, по которой Ливо пропустит Матч звёзд КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо пропустит Матч звёзд КХЛ — 2025 в Новосибирске из-за рецидива старой травмы.

«У Джоша рецидив старой травмы. Как сказал наш главный тренер после матча с «Нефтехимиком», Ливо играл на уколах, через боль. В конце третьего периода он перестал выходить на лёд, а после игры отправился на медицинское обследование. После него стало ясно, что у Джоша рецидив повреждения», — заявили в пресс-службе «Салавата Юлаева» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл 47 матчей, в которых забросил 40 шайб и отдал 23 результативные передачи.