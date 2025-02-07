Игрок «Ак Барса» Кошелев: Овечкин обязательно побьёт рекорд Гретцки. Это вопрос времени

Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев заявил, что следит за результативностью российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в этом сезоне.

«Конечно, мы все следим за погоней Овечкина по мере его заброшенных шайб. Я думаю, что об этом знает вся Россия! Все очень верят в Овечкина, и лично я думаю, что у него всё обязательно получится. Сейчас не хочется давать какие-то прогнозы, так как это вопрос времени. Александр обязательно побьёт рекорд», – приводит слова Кошелева Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач. Александр сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 15 шайб.