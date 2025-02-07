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Московское «Динамо» представило джерси в ретростиле

Московское «Динамо» представило джерси в ретростиле
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Московское «Динамо» представило джерси в ретростиле, которые сделаны на основе дизайна 2000 года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

Команда проведёт в специальных джерси игры со СКА (11 февраля), с «Сочи» (19 февраля) и с минским «Динамо» (21 февраля).

Фото: Пресс-служба ХК «Динамо»

Фото: Пресс-служба ХК «Динамо»

Фото: Пресс-служба ХК «Динамо»

Сами джерси голубого цвета, на них изображён ретрологотип. Также основными элементами формы стали волнообразные элементы и обновлённый шрифт того времени.

«Динамо» с 68 очками в 52 матчах располагается на третьем месте турнирной таблицы Западной конференции. В следующем матче команда Алексея Кудашова встретится дома со СКА 11 февраля.

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