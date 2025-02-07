Бывший хоккеист Прохоров: хотелось бы увидеть Овечкина на Олимпиаде

Советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион Виталий Прохоров ответил на вопрос о возможном участии нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Олимпийских играх 2026 года в составе сборной России. Прохоров подчеркнул, что он хотел бы увидеть Овечкина на Олимпиаде.

«Надо задать вопрос Овечкину, будет ли он готов. Тот тренер или генеральный менеджер, который возглавит сборную непосредственно перед Олимпийскими играми, будет обсуждать с Александром, насколько он готов выполнять те или иные задачи. Понятно, это возрастной хоккеист. Конечно, хотелось бы увидеть его на Олимпиаде, но это всё решается переговорами», — приводит слова Прохорова «Газета.Ru».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.