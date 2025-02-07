Михайлов: в Тульской области действительно хотят создать команду для выступления в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на слова министра спорта Тульской области Михаила Трунова о создании команды для выступления в Континентальной хоккейной лиге. Ранее Трунов выразил надежду, что АКМ начнёт следующий сезон в КХЛ, сохранив при этом команду для участия в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги.

«Непосредственного участия в проекте я не принимаю, знаю об этом то же, что и все. Могу подтвердить, что есть огромное желание создать команду в высшем дивизионе. Делается всё, чтобы намеченный план осуществился. В частности, собрана комиссия по реконструкции арены, чтобы она соответствовала регламенту. Так что руководство Тульской области и спонсор делают всё. Что касается сроков появления АКМ в КХЛ, жёстких рамок нет», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

В ноябре 2024 года АКМ подал заявку на вступление в КХЛ. Глава лиги Алексей Морозов отметил, что домашняя арена клуба не соответствует требованиям КХЛ, после чего в Туле начались работы по усовершенствованию ледового дворца.