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Губернатор Новосибирской области высказался о проведении Матча звёзд КХЛ — 2025

Губернатор Новосибирской области высказался о проведении Матча звёзд КХЛ — 2025
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о проведении Матч звёзд КХЛ — 2025. По словам Травникова, это одно из самых ярких спортивных событий в России, которое очень многое значит для региона.

«Для хоккейного региона проведение Кубка Вызова и Матча звёзд КХЛ значит очень многое. Это одно из самых ярких спортивных событий в нашей стране. Когда мы в прошлом году договаривались о проведении Недели звёзд в Новосибирске, даже не ожидали, какой будет высокий интерес к этому событию со всей России. Гости прибывают каждый день, каждый час. Многие прилетают из Москвы, чтобы посмотреть на красивый хоккей. Это очень приятно. Это не только радость для наших болельщиков, которые заслужили это, но и возможность показать Новосибирск, его инфраструктуру», – передаёт слова Травникова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Звёздный уикенд КХЛ пройдёт в Новосибирске 8-9 февраля на «Сибирь-Арене».

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