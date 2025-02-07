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Президент КХЛ рассказал об организации Матча звёзд в Новосибирске

Президент КХЛ рассказал об организации Матча звёзд в Новосибирске
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об организации Матча звёзд КХЛ — 2025. Звёздный уикенд пройдёт в Новосибирске 8-9 февраля на «Сибирь-Арене».

«Это огромный праздник для всей страны. Очень довольны, что Неделя звёзд проходит в Новосибирске. Мы установили рекорд по посещаемости Кубка Вызова – 10 387 зрителей. Это большая цифра для нас. Когда вели переговоры летом, знали, что Новосибирск – хоккейный регион, где любят поддерживать свою команду. Мы совсем недавно открывали дворец, который полностью соответствует требованиям КХЛ. Люди приходят получить положительные эмоции. Знаем, как тут поддерживают «Сибирь» и «Сибирских снайперов». Неделя звёзд продолжается, у нас всё готово. У всех будет отличное настроение, много придумано нового.

Сложности, конечно, есть, это самый восточный Матч звёзд. Но мы благодарны партнёрам и ХК «Спартак», которые предоставили комфортные условия перелёта для участников и их семей из Москвы до Новосибирска и обратно. Все готовы проявить себя», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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