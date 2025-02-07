Президент КХЛ рассказал о денежном бонусе для участников Матча звёзд

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о денежном бонусе для участников Матча звёзд КХЛ — 2025.

«Небольшая изюминка, о которой попросили участники предыдущих МВЗ – они попросили о денежном бонусе. Это будет дополнительным стимулом, чтобы наши звёзды показали всё мастерство и проявили себя», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, одной из новинок Матча звёзд КХЛ — 2025 станут призовые – команда-победитель турнира получит 5 млн рублей. Самые ценные игроки финала и матча за третье место – по 500 тысяч рублей.

Звёздный уикенд КХЛ пройдёт в Новосибирске 8-9 февраля на «Сибирь-Арене».