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Президент КХЛ рассказал о денежном бонусе для участников Матча звёзд

Президент КХЛ рассказал о денежном бонусе для участников Матча звёзд
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о денежном бонусе для участников Матча звёзд КХЛ — 2025.

«Небольшая изюминка, о которой попросили участники предыдущих МВЗ – они попросили о денежном бонусе. Это будет дополнительным стимулом, чтобы наши звёзды показали всё мастерство и проявили себя», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, одной из новинок Матча звёзд КХЛ — 2025 станут призовые – команда-победитель турнира получит 5 млн рублей. Самые ценные игроки финала и матча за третье место – по 500 тысяч рублей.

Звёздный уикенд КХЛ пройдёт в Новосибирске 8-9 февраля на «Сибирь-Арене».

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