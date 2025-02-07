Президент КХЛ ответил, были ли отказы от участия в Матче звёзд

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, были ли прямые отказы от участия в Матче звёзд КХЛ. По словам Морозова, для всех отказов были уважительные причины.

«Составы даже за прошедшие сутки немного поменялись. Много ярких звёзд, о ком-то мы переживали, кто-то был травмирован, но всё равно смог прилететь. Надеюсь, все покажут своё мастерство. Прямых отказов от мероприятия не было, только по уважительным причинам», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир чемпионата, нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо не сможет принять участия в Матче звёзд из-за травмы, его заменит защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Звёздный уикенд КХЛ пройдёт в Новосибирске 8-9 февраля на «Сибирь-Арене».