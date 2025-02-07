Травников: Новосибирск может претендовать на проведение МЧМ, когда Россию вернут

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что Новосибирск может претендовать на проведение молодёжного чемпионата мира, когда Россию вернут на международные турниры.

«Безусловно, Новосибирск сможет претендовать на проведение МЧМ, когда Россию вернут на международную арену. В прошлый раз мы успешно защитили заявку. Сегодня вся инфраструктура у нас есть», – передаёт слова Травникова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.