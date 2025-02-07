Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Травников: Новосибирск может претендовать на проведение МЧМ, когда Россию вернут

Травников: Новосибирск может претендовать на проведение МЧМ, когда Россию вернут
Комментарии

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что Новосибирск может претендовать на проведение молодёжного чемпионата мира, когда Россию вернут на международные турниры.

«Безусловно, Новосибирск сможет претендовать на проведение МЧМ, когда Россию вернут на международную арену. В прошлый раз мы успешно защитили заявку. Сегодня вся инфраструктура у нас есть», – передаёт слова Травникова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.

Материалы по теме
Губернатор Новосибирской области высказался о проведении Матча звёзд КХЛ — 2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android