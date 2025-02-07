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Морозов: без России международные турниры не имеют ценности

Морозов: без России международные турниры не имеют ценности
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что без России международные турниры не имеют ценности. Морозов считает, что даже для остальных участников такие соревнования потеряли свою значимость.

«Всё было сказано. Не мы принимаем это решение. Понимаем, что без нашей сборной, наших звёзд эти мероприятия не имеют ценности. Они не такие значимые даже для их участников. Побеждать на мировых аренах надо среди лучших. Без России там не все лучшие», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.

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