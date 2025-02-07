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Морозов: конкуренция в КХЛ работает, потому что мы ввели потолок зарплат

Морозов: конкуренция в КХЛ работает, потому что мы ввели потолок зарплат
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, с чем связана такая высокая конкуренция в Континентальной хоккейной лиге.

«Приятно, что в КХЛ такая высокая конкуренция. Мы планомерно шли к этому. Для болельщиков интересно каждый день открывать турнирную таблицу и видеть перемещения команд. Всё работает, потому что несколько лет назад мы ввели потолок зарплат. Пол, который мы увеличиваем, тоже работает. Мы сокращаем разрыв между топовыми командами и командами с более низким посевом. Эта интрига нас радует, интересно следить за каждым матчем. Сейчас никто не может предположить, кто на кого выйдет в плей-офф», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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