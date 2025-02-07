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Президент КХЛ объяснил, почему Никишин вернулся в строй через неделю после сотрясения

Президент КХЛ объяснил, почему Никишин вернулся в строй через неделю после сотрясения
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Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, почему защитник СКА Александр Никишин вернулся в строй уже через неделю после сотрясения.

«Вы все видели, что произошло с Никишиным. В матче с «Локомотивом» он неудачно столкнулся с игроком. Было видно, что немножко «поплыл», потерял сознание. После игры медицинские работники клуба внесли его в список травмированных, мы это зафиксировали. Через неделю нам прислали все необходимые медицинские документы, что Никишин здоров и готов играть. Мы поговорили с ним и агентом, убедились, что он полностью здоров. Три недели восстановления – рекомендательный характер, это прописано Минздравом. Но мы получили все необходимые заключения, поэтому допустили его к участию в чемпионате и Матче звёзд», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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