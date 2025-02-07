Капитан СКА Александр Никишин провёл 200-й матч в составе клуба

Защитник СКА Александр Никишин в четверг, 6 февраля, сыграл 200-й матч в составе армейского клуба. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Никишин провёл свою 200-ю игру в матче регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Витязь» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, на счету защитника 155 баллов результативности. Александр – лучший бомбардир и ассистент среди защитников за всю историю клуба.

В текущем сезоне 23-летний Никишин провёл 47 матчей, в которых игрок обороны забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи. СКА с 67 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Запада.