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Капитан СКА Александр Никишин провёл 200-й матч в составе клуба

Капитан СКА Александр Никишин провёл 200-й матч в составе клуба
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Защитник СКА Александр Никишин в четверг, 6 февраля, сыграл 200-й матч в составе армейского клуба. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Никишин провёл свою 200-ю игру в матче регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Витязь» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Поляков (Демидов, Воробьёв) – 05:48 (5x5)     0:2 Дедунов (Андронов) – 21:53 (5x5)     0:3 Григоренко (Карпухин, Алистров) – 32:50 (5x5)     1:3 Заседа (Чивилёв, Валенцов) – 33:36 (5x5)     1:4 Григоренко (Алистров, Земчёнок) – 41:37 (5x5)     2:4 Цицюра (Воробьёв) – 58:58 (5x5)    

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, на счету защитника 155 баллов результативности. Александр – лучший бомбардир и ассистент среди защитников за всю историю клуба.

В текущем сезоне 23-летний Никишин провёл 47 матчей, в которых игрок обороны забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи. СКА с 67 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Запада.

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