«Мне просто нужно было бросить». Овечкин рассказал, как забил свой 879-й гол в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз» (4:3). Этот гол стал для форварда 879-м в лиге.

«Я видел, как [Дилан] Строум сам начал атаку. Он, очевидно, проделал чертовски сложную работу, придержав шайбу. Мартин [Фехервари] полетел вперёд, а затем сделал отличный пас, так что мне просто нужно было бросить» — приводит слова Овечкина медиакоманда хоккеиста в телеграм‑канале.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 встречах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1463 матча, в которых он забил 879 голов и сделал 711 результативных передач при коэффициенте полезности «+61».