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«Мне просто нужно было бросить». Овечкин рассказал, как забил свой 879-й гол в НХЛ

«Мне просто нужно было бросить». Овечкин рассказал, как забил свой 879-й гол в НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз» (4:3). Этот гол стал для форварда 879-м в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31     1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07     1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17     2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp)     3:2 Мичков (Аболс, Драйсдейл) – 31:19     3:3 Эллер (Рэддиш) – 46:23     3:4 Чикран (Карлсон, Рэддиш) – 52:05    

«Я видел, как [Дилан] Строум сам начал атаку. Он, очевидно, проделал чертовски сложную работу, придержав шайбу. Мартин [Фехервари] полетел вперёд, а затем сделал отличный пас, так что мне просто нужно было бросить» — приводит слова Овечкина медиакоманда хоккеиста в телеграм‑канале.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 встречах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1463 матча, в которых он забил 879 голов и сделал 711 результативных передач при коэффициенте полезности «+61».

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