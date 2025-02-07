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Р. Ротенберг: иноагенты очерняют нас, когда пишут, что матчи сборной России неинтересны

Р. Ротенберг: иноагенты очерняют нас, когда пишут, что матчи сборной России неинтересны
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборную России от участия в чемпионате мира — 2026.

— Международная федерация хоккея (ИИХФ) снова не допустила сборную России на чемпионаты мира. Но не видите ли здесь импортозамещения, что в мае теперь у нас идёт чемпионат КХЛ, а сборная России играет серию с белорусами?
— Мы все сейчас будем бороться, чтобы попасть на Олимпиаду-2026. Потому что ИИХФ не влияет на это решение. И у нас всегда полные трибуны на матчах сборной России.

Находятся какие-то иноагенты, которые постоянно пишут, что матчи сборной России не пользуются интересом, когда мы с белорусами играем. Очерняют нас. Но вы приезжали в Челябинск, где мы проводили матч? Были в Минске? А в Туле? Там всегда полные трибуны!

Понятно, мы сейчас делаем всё возможное, чтобы выступать на чемпионатах мира. И я считаю, на это у нас есть все шансы. Очень рассчитываем на новое руководство Международного олимпийского комитета, а выборы в МОК пройдут в марте.

И меняется международная политика. И мы все вместе — и министр спорта, и руководство нашей страны — делают всё возможное, чтобы мы вернулись, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.

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