Тренер «Динамо» Козлов — о рекорде Овечкина: для нас, русских, это важное противостояние

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Что касается изменений в хоккее. Сейчас это обсуждается ещё и в контексте погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Существует мнение, что если бы Гретцки играл сейчас, то он бы столько не забил.

— Соглашусь с этим мнением. Все рекорды, которые ставятся, они ставятся для того, чтобы их кто-то побил, и сейчас идёт такая кампания. Все этого ждут, СМИ это подогревают, это замечательно. О хоккее много говорят, и то, что русский побьёт этот рекорд, тоже имеет значение. Многим это не нравится, но для нас, русских, это важное противостояние, мы все переживаем и поддерживаем, — приводит слова Козлова Sport24.

Напомним, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 15 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.