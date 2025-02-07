Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Динамо» Козлов — о рекорде Овечкина: для нас, русских, это важное противостояние

Тренер «Динамо» Козлов — о рекорде Овечкина: для нас, русских, это важное противостояние
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Что касается изменений в хоккее. Сейчас это обсуждается ещё и в контексте погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Существует мнение, что если бы Гретцки играл сейчас, то он бы столько не забил.
— Соглашусь с этим мнением. Все рекорды, которые ставятся, они ставятся для того, чтобы их кто-то побил, и сейчас идёт такая кампания. Все этого ждут, СМИ это подогревают, это замечательно. О хоккее много говорят, и то, что русский побьёт этот рекорд, тоже имеет значение. Многим это не нравится, но для нас, русских, это важное противостояние, мы все переживаем и поддерживаем, — приводит слова Козлова Sport24.

Напомним, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 15 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

Материалы по теме
«Мне просто нужно было бросить». Овечкин рассказал, как забил свой 879-й гол в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android