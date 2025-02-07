Главный тренер СКА Ротенберг высказался о ситуации с болельщиком «Ак Барса»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с задержанием болельщика «Ак Барса» вместе с сыном на матче петербургского клуба.

«Конечно, я об этом знал. Сам находился на тренерском мостике, руководил командой. Шёл матч, и я на эту ситуацию не мог повлиять. Тут нет вины СКА как клуба. Охрана ЧОП на «СКА Арене» — это юридически отдельная [от клуба] организация. Но эта история подталкивает нас к тому, что, может, даже надо пересмотреть закон. Всем вместе обратиться в МВД и что-то изменить. Потому что по закону РФ охранники были обязаны так поступить.

Однако клубные юристы СКА решили этот вопрос, протокол был закрыт. И мы стараемся находить общий язык с болельщиками всех клубов, которые приходят на «СКА Арену». Мы рады каждому из них. Конечно же, узнав об этой истории, мы сразу же связались с этим болельщиком «Ак Барса» и постарались уладить все проблемы», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, отца с 10-летним сыном задержали и доставили в отдел полиции после того, как ребёнок бросил кепку на лёд, чтобы отметить хет-трик нападающего «Ак Барса» Артёма Галимова. Мужчину с ребёнком продержали в полиции более двух часов. Полицейские ссылались на то, что, несмотря на регламент КХЛ, в Административном кодексе прописано, что бросать посторонние предметы на лёд нельзя.