Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер СКА Ротенберг высказался о ситуации с болельщиком «Ак Барса»

Главный тренер СКА Ротенберг высказался о ситуации с болельщиком «Ак Барса»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с задержанием болельщика «Ак Барса» вместе с сыном на матче петербургского клуба.

«Конечно, я об этом знал. Сам находился на тренерском мостике, руководил командой. Шёл матч, и я на эту ситуацию не мог повлиять. Тут нет вины СКА как клуба. Охрана ЧОП на «СКА Арене» — это юридически отдельная [от клуба] организация. Но эта история подталкивает нас к тому, что, может, даже надо пересмотреть закон. Всем вместе обратиться в МВД и что-то изменить. Потому что по закону РФ охранники были обязаны так поступить.

Однако клубные юристы СКА решили этот вопрос, протокол был закрыт. И мы стараемся находить общий язык с болельщиками всех клубов, которые приходят на «СКА Арену». Мы рады каждому из них. Конечно же, узнав об этой истории, мы сразу же связались с этим болельщиком «Ак Барса» и постарались уладить все проблемы», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, отца с 10-летним сыном задержали и доставили в отдел полиции после того, как ребёнок бросил кепку на лёд, чтобы отметить хет-трик нападающего «Ак Барса» Артёма Галимова. Мужчину с ребёнком продержали в полиции более двух часов. Полицейские ссылались на то, что, несмотря на регламент КХЛ, в Административном кодексе прописано, что бросать посторонние предметы на лёд нельзя.

Материалы по теме
Отца с ребёнком задержали во время матча СКА с «Ак Барсом» за брошенную на лёд кепку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android