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Капитан «Питтсбурга» Кросби пропустит матч НХЛ с «Рейнджерс» из-за травмы — Розен

Капитан «Питтсбурга» Кросби пропустит матч НХЛ с «Рейнджерс» из-за травмы — Розен
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщил журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на главного тренера «пингвинов» Майка Салливана.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сидни Кросби не сыграет сегодня, сказал Майк Салливан. Других новых данных по его здоровью нет. Обнадёживает то, что он снова вышел на лёд, как и вчера», — написал Розен.

«Питтсбург» сыграет в гостях с «Рейнджерс» в ночь с 7 на 8 февраля.

Напомним, капитан «пингвинов» покинул игру с «Нью-Джерси Дэвилз» в третьем периоде из-за повреждения руки. Левая рука канадского форварда оказалась зажата между защитником «Дэвилз» Люком Хьюзом и нападающим Эриком Хаулой. После эпизода Кросби, держась за руку, ушёл в раздевалку, но позже вернулся.

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