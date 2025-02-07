Капитан «Питтсбурга» Кросби пропустит матч НХЛ с «Рейнджерс» из-за травмы — Розен

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщил журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на главного тренера «пингвинов» Майка Салливана.

«Сидни Кросби не сыграет сегодня, сказал Майк Салливан. Других новых данных по его здоровью нет. Обнадёживает то, что он снова вышел на лёд, как и вчера», — написал Розен.

«Питтсбург» сыграет в гостях с «Рейнджерс» в ночь с 7 на 8 февраля.

Напомним, капитан «пингвинов» покинул игру с «Нью-Джерси Дэвилз» в третьем периоде из-за повреждения руки. Левая рука канадского форварда оказалась зажата между защитником «Дэвилз» Люком Хьюзом и нападающим Эриком Хаулой. После эпизода Кросби, держась за руку, ушёл в раздевалку, но позже вернулся.