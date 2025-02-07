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Плющев: Демидов действительно поражает своим мастерством, но он такой один

Плющев: Демидов действительно поражает своим мастерством, но он такой один
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что в нынешних условиях академии клубов КХЛ должны выпускать больше звёзд, и привёл в пример нападающего СКА Ивана Демидова.

«Яркость вносят в турнир звёздочки, сейчас же составы очень ровные. Есть, к примеру, Демидов, который действительно поражает своим мастерством и выделяется на фоне остальных. Но он такой один, поэтому нужна система подготовки. Сейчас созданы великолепные условия, которых у нас не было. С такой инфраструктурой мы должны воспитать не одного, а хотя бы 10 Демидовых. Тренеров много, но квалифицированных мало.

В футболе такая же проблема? Разница в том, что футбол в этом положении находится давно, а в хоккее мы были ведущей державой. В итоге получается, что, когда было тяжело, мы воспитывали целую россыпь звёзд, а когда всё наладилось, появились условия, ярких игроков стало меньше», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

В текущем регулярном чемпионате на счету Демидова 43 (18+25) очка в 53 матчах.

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