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Роман Ротенберг рассказал о подготовке к запуску производства клюшек «Красная машина»

Роман Ротенберг рассказал о подготовке к запуску производства клюшек «Красная машина»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке к запуску производства клюшек под брендом «Красная машина».

«Мы спроектировали клюшку под брендом «Красная машина». Готовимся наладить производство и конкурировать с ведущими мировыми производителями. По качеству мы ничем не уступаем Bauer и CCM, по цене будем даже более привлекательным вариантом.

На клюшки «Красной машины» смогут перейти дети в спортивных школах и академиях, рассчитываем в перспективе заинтересовать и игроков МХЛ, ВХЛ, КХЛ — пусть делают выбор в пользу лучшей экипировки, а мы будем соответствовать самым высоким стандартам.

Спасибо всем причастным к разработке и производству, отдельно хочется поблагодарить Александра Овечкина – за личный пример. Он сам сделал себе клюшку, когда привычную и удобную просто перестали производить. Можно сказать, великий нападающий вдохновил нас на работу», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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