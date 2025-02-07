Результаты матчей МХЛ 7 февраля 2025 года

7 февраля прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 70 очков после 41 матча. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 66 очка после 42 игр. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 66 очков за 42 матча. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (64), на третьем — «Ирбис» (62).