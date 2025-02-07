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Результаты матчей МХЛ 7 февраля 2025 года

Результаты матчей МХЛ 7 февраля 2025 года
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7 февраля прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 11:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Окончен
2 : 5
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Кулябин (Ополинский, Маслоченко) – 02:37 (5x5)     0:2 Сальников (Казаков) – 07:53 (5x5)     0:3 Кулябин (Матюк, Муллеров) – 17:31 (5x4)     1:3 Болотов (Сизов) – 24:12 (5x5)     1:4 Матюк (Ополинский, Кулябин) – 25:11 (5x5)     2:4 Масленников (Африданов, Колесников) – 27:19 (5x4)     2:5 Горнов (Стафеев) – 39:43 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
2 : 4
Омские Ястребы
Омск
0:1 Корзин (Завадский, Курьянов) – 03:25 (5x4)     0:2 Малов (Курьянов) – 11:41 (5x5)     1:2 Щеколдин (Матюшин) – 16:51 (5x5)     2:2 Матюшин (Колодий) – 30:36 (5x5)     2:3 Новокшёнов (Смышляев, Казанцев) – 47:02 (5x5)     2:4 Заикин (Хворов) – 59:40 (en)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 17:30 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Окончен
1 : 2
Ирбис
Казань
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Окончен
2 : 5
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Тайфун
Приморский край

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 70 очков после 41 матча. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 66 очка после 42 игр. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 66 очков за 42 матча. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (64), на третьем — «Ирбис» (62).

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