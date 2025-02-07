Результаты игрового дня ВХЛ 7 февраля 2025 года
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7 февраля прошли четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
07 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
0 : 0
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
07 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
5 : 2
Нефтяник
Альметьевск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
07 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Окончен
1 : 2
Рязань-ВДВ
Рязань
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
07 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ХК Тамбов
Тамбов
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 73 очка после 49 сыгранных матчей. На втором месте находится «Рубин» с 72 очками. Замыкает тройку лидеров «Динамо» из Санкт-Петербурга (72). На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился клуб «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 31 очко за 49 встреч.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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