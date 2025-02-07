Голкипер «Питтсбурга» Мурашов назвал главные отличия хоккея в России и США

Российский голкипер системы «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов сравнил игру в Американской хоккейной лиге (АХЛ) с выступлениями в российских лигах и назвал главные отличия хоккея в России и США.

«Менталитет, подход к игре. Ребята не боятся что-то попробовать, не боятся ошибиться, больше рискуют. Местами это оправданно, местами – нет. Хоккеисты более свободны в своих действиях. Игроки лучше используют пространство, больше манёвренности.

Мне кажется, это исходит от той свободы действий, которую предоставляют тренеры. Возможно, из-за этого оборонительные действия выглядят чуть хуже, зато в атаке всё гораздо веселее», — приводит слова Мурашова «ВсеПроСпорт».

20-летний голкипер подписал трёхлетний контракт новичка с «Пингвинз» летом 2024 года. Мурашов был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером.