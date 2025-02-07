Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Первый тренер Овечкина в «Вашингтоне» считает, что он побьёт рекорд Гретцки

Первый тренер Овечкина в «Вашингтоне» считает, что он побьёт рекорд Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Глен Хэнлон считает, что российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин сможет побить рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Никто никогда не задумывался, что кто-то побьёт рекорд Гретцки. Думаю, ещё три-четыре года назад люди сомневались, сможет ли Алекс это сделать. Я рад за него и рад за хоккей. Уверен, что у него всё получится. Это здорово, когда игра может получить такой стимул», — приводит слова Хэнлона официальный сайт НХЛ.

Хэнлон возглавлял «Вашингтон» с 2003 по 2007 год. Овечкин выступает за клуб с 2005 года.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 встречах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1463 матча, в которых он забил 879 голов и сделал 711 результативных передач при коэффициенте полезности «+61».

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Козлов — о рекорде Овечкина: для нас, русских, это важное противостояние
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android