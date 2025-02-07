Первый тренер Овечкина в «Вашингтоне» считает, что он побьёт рекорд Гретцки

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Глен Хэнлон считает, что российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин сможет побить рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Никто никогда не задумывался, что кто-то побьёт рекорд Гретцки. Думаю, ещё три-четыре года назад люди сомневались, сможет ли Алекс это сделать. Я рад за него и рад за хоккей. Уверен, что у него всё получится. Это здорово, когда игра может получить такой стимул», — приводит слова Хэнлона официальный сайт НХЛ.

Хэнлон возглавлял «Вашингтон» с 2003 по 2007 год. Овечкин выступает за клуб с 2005 года.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 встречах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1463 матча, в которых он забил 879 голов и сделал 711 результативных передач при коэффициенте полезности «+61».