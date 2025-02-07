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«Питтсбург» впервые с 2021 года проведёт матч без Кросби и Малкина в составе

«Питтсбург» впервые с 2021 года проведёт матч без Кросби и Малкина в составе
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«Питтсбург Пингвинз» впервые с 13 ноября 2021 года проведёт встречу без капитана команды Сидни Кросби и российского нападающего Евгения Малкина в составе. Об этом сообщил журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен в соцсети X (ранее Twitter). В ночь с 7 на 8 февраля «пингвины» сыграют в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, капитан «Питтсбурга» получил повреждение руки в третьем периоде встречи с «Нью-Джерси» (2:3 Б). Малкин в матче c «Сиэтл Кракен» (1:4) получил травму колена.

37-летний Кросби лидирует в «Питтсбурге» с 58 очками в 55 встречах и занимает третье место в команде с 17 голами. 38-летний Малкин в текущем сезоне набрал 34 (9+25) очка в 47 матчах.

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