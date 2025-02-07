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«Русская душа тянется к русской душе». Хоккеист Мурашов рассказал, с кем общается в США

Российский голкипер системы «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов рассказал, с кем общается в команде.

«В «Уилкс-Бэрри» очень хороший коллектив, ребята обученные, мастеровитые. Классный коллектив, атмосфера, видны серьёзная тренерская работа и серьёзный подход руководства. Все понимают, что команда АХЛ — это ступенька к НХЛ. Так что нынешний успех закономерен. Рад быть частью этой команды.

Мы много общаемся с [Василием] Пономарёвым и [Николаем] Кныжовым, проводим время вместе. Русская душа тянется к русской душе. Вася и Коля — открытые ребята», — приводит слова Мурашова «ВсеПроСпорт».

20-летний голкипер подписал трёхлетний контракт новичка с «Пингвинз» летом 2024 года. Мурашов был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ — 2022 в четвёртом раунде под общим 118-м номером.