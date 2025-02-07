Тренер «Динамо» Козлов предположил, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов предположил, когда российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Многие недовольны тем, что Александр забивает много голов в пустые ворота.

— Ну Гретцки же тоже забивал в пустые ворота, он же был рекордсменом до Александра. Эти голы помогли ему побить рекорд Горди Хоу в своё время. Овечкин забивает не только в пустые, но и в равных составах, и в большинстве, всё честно.

— Ещё несколько лет назад вы говорили, что Овечкин побьёт этот рекорд. Как думаете, когда он это сделает?

— Я и тогда не сомневался, и сейчас, даже с кем-то поспорил на это, что он побьёт. Думаю, что побьёт в следующем сезоне, — приводит слова Козлова Sport24.

Напомним, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 15 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.