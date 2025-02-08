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Джефф Монсон призвал наградить Александра Овечкина орденом за заслуги перед США

Джефф Монсон призвал наградить Александра Овечкина орденом за заслуги перед США
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Ветеран смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон заявил, что российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина необходимо наградить орденом за заслуги перед США.

«Он должен получить все награды, которые только могут быть вручены, включая орден за заслуги перед Америкой. Овечкин – настоящий спортсмен. И неважно из какой страны – Америки, Финляндии, России, это не имеет значения. Он великий посол хоккея», – приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1463 матча, в которых он забил 879 голов и сделал 711 результативных передач при коэффициенте полезности «+61».

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