«Рейнджерс» проиграли «Питтсбургу» без Кросби и Малкина, у Шестёркина 23 сейва
Поделиться
В ночь с 7 на 8 февраля мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Трочек (Лафреньер) – 08:31 1:1 Лизотт (Аччари, Карлссон) – 22:25 2:1 Фокс (Трочек, Линдгрен) – 23:39 2:2 Ракелль (Раст, Бовиллье) – 29:07 2:3 Томасино (Раст, Бантинг) – 31:59 (pp)
Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, на счету которого 23 из 26 отражённых бросков в створ (88,46%). Заброшенными шайбами отметились Винсент Трочек и Адам Фокс у ньюйоркцев, Блейк Лизотт, Рикард Ракелль и Филип Томасино у гостей.
«Питтсбург» впервые с 2021 года провёл матч регулярного чемпионата НХЛ без двух звёздных ветеранов — 37-летнего Сидни Кросби и 38-летнего Евгения Малкина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 8 февраля 2025
-
05:31
-
03:59
- 7 февраля 2025
-
23:18
-
23:09
-
22:28
-
22:09
-
21:50
-
21:30
-
21:29
-
21:10
-
20:53
-
20:22
-
20:01
-
19:46
-
19:28
-
19:11
-
18:54
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:53
-
17:41
-
17:30
-
17:12
-
16:52
-
16:23
-
15:40
-
15:15
-
14:53
-
14:47
-
14:31
-
14:15