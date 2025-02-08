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Нью-Йорк Рейнджерс — Питтсбург Пингвинз, результат матча 8 февраля 2025, счет 2:3, НХЛ 2024-2025

«Рейнджерс» проиграли «Питтсбургу» без Кросби и Малкина, у Шестёркина 23 сейва
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В ночь с 7 на 8 февраля мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Трочек (Лафреньер) – 08:31     1:1 Лизотт (Аччари, Карлссон) – 22:25     2:1 Фокс (Трочек, Линдгрен) – 23:39     2:2 Ракелль (Раст, Бовиллье) – 29:07     2:3 Томасино (Раст, Бантинг) – 31:59 (pp)    

Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, на счету которого 23 из 26 отражённых бросков в створ (88,46%). Заброшенными шайбами отметились Винсент Трочек и Адам Фокс у ньюйоркцев, Блейк Лизотт, Рикард Ракелль и Филип Томасино у гостей.

«Питтсбург» впервые с 2021 года провёл матч регулярного чемпионата НХЛ без двух звёздных ветеранов — 37-летнего Сидни Кросби и 38-летнего Евгения Малкина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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