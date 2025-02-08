«Рейнджерс» проиграли «Питтсбургу» без Кросби и Малкина, у Шестёркина 23 сейва

В ночь с 7 на 8 февраля мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

Ворота «Рейнджерс» защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, на счету которого 23 из 26 отражённых бросков в створ (88,46%). Заброшенными шайбами отметились Винсент Трочек и Адам Фокс у ньюйоркцев, Блейк Лизотт, Рикард Ракелль и Филип Томасино у гостей.

«Питтсбург» впервые с 2021 года провёл матч регулярного чемпионата НХЛ без двух звёздных ветеранов — 37-летнего Сидни Кросби и 38-летнего Евгения Малкина.

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