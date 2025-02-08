Александр Овечкин — в шаге от повторения редчайшего достижения трёх легенд НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во вчерашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (4:3) и приблизился к редчайшему достижению.

39-летний Овечкин записал на свой счёт 149-й гол в возрасте 36 лет и старше, остановившись в шаге от повторения редчайшего достижения легенд НХЛ. Лишь трём хоккеистам в возрасте 36+ удалось забить в лиге 150+ голов: Горди Хоу (235), Джону Буцику (193) и Теэму Селянне (192).

Напомним, в следующем матче «Вашингтон» сыграет с дома с «Ютой». Игра начнётся завтра, 9 февраля, в 20:30 мск.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ