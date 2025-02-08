Александр Овечкин — в шаге от повторения редчайшего достижения трёх легенд НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой во вчерашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (4:3) и приблизился к редчайшему достижению.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31 1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07 1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17 2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp) 3:2 Мичков (Аболс, Драйсдейл) – 31:19 3:3 Эллер (Рэддиш) – 46:23 3:4 Чикран (Карлсон, Рэддиш) – 52:05
39-летний Овечкин записал на свой счёт 149-й гол в возрасте 36 лет и старше, остановившись в шаге от повторения редчайшего достижения легенд НХЛ. Лишь трём хоккеистам в возрасте 36+ удалось забить в лиге 150+ голов: Горди Хоу (235), Джону Буцику (193) и Теэму Селянне (192).
Напомним, в следующем матче «Вашингтон» сыграет с дома с «Ютой». Игра начнётся завтра, 9 февраля, в 20:30 мск.
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