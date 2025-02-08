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«Виннипег» переиграл «Айлендерс», у Наместникова и Романова результативные передачи

В ночь с 7 на 8 февраля мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

В составах обеих команд отметились результативными передачами российские хоккеисты — нападающий «Виннипега» Владислав Наместников и защитник «Айлендерс» Александр Романов. Ворота гостей защищал Илья Сорокин, который отразил 23 из 27 бросков в створ (85,19%).

Заброшенные шайбы на счету Габриэля Виларди (дубль), Алекса Иафалло, Николая Элерса (все трое — «Джетс»), Симона Хольмстрёма, Марка Гэткомба и Кайла Палмьери (все трое — «Айлендерс»).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.