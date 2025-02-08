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Виннипег Джетс — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 8 февраля 2025, счет 4:3, НХЛ 2024-2025

«Виннипег» переиграл «Айлендерс», у Наместникова и Романова результативные передачи
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В ночь с 7 на 8 февраля мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Пажо) – 01:05     1:1 Иафалло (Сэмберг, Ламберт) – 04:27     1:2 Гэткомб – 12:07     2:2 Виларди (Коннор, Шайфли) – 24:23     3:2 Элерс (Перфетти, Наместников) – 34:50     4:2 Виларди (Шайфли, Коннор) – 38:18     4:3 Палмьери (Ли, Романов) – 51:07    

В составах обеих команд отметились результативными передачами российские хоккеисты — нападающий «Виннипега» Владислав Наместников и защитник «Айлендерс» Александр Романов. Ворота гостей защищал Илья Сорокин, который отразил 23 из 27 бросков в створ (85,19%).

Заброшенные шайбы на счету Габриэля Виларди (дубль), Алекса Иафалло, Николая Элерса (все трое — «Джетс»), Симона Хольмстрёма, Марка Гэткомба и Кайла Палмьери (все трое — «Айлендерс»).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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