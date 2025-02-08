Четыре очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Эдмонтон» в результативном матче НХЛ

В ночь с 7 на 8 февраля мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 5:4 одержали гости.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Натан Маккиннон, Кейл Макар (оформивший дубль), Арттури Лехконен, а также Мартин Нечас. Маккиннон также записал в свой актив три результативные передачи.

У «Ойлерз» в сегодняшней встрече забивали Леон Драйзайтль, в активе которого дубль, а также Кори Перри, на счету которого также две шайбы.

«Эдмонтон» остался вторым на Западе с 72 очками. «Колорадо» идёт шестым в таблице той же конференции, имея в своём активе 68 очков.