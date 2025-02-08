Четыре очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Эдмонтон» в результативном матче НХЛ
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В ночь с 7 на 8 февраля мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 5:4 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Макар, Лехконен) – 09:48 (pp) 1:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 10:39 (pp) 1:2 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 11:46 2:2 Перри (Хенрик, Капанен) – 12:22 2:3 Лехконен (Маккиннон, Тэйвз) – 18:08 2:4 Макар (Келли) – 26:39 (sh) 3:4 Перри (Скиннер, Экхольм) – 27:48 (pp) 4:4 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс) – 35:59 4:5 Нечас (Маккиннон) – 55:38
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Натан Маккиннон, Кейл Макар (оформивший дубль), Арттури Лехконен, а также Мартин Нечас. Маккиннон также записал в свой актив три результативные передачи.
У «Ойлерз» в сегодняшней встрече забивали Леон Драйзайтль, в активе которого дубль, а также Кори Перри, на счету которого также две шайбы.
«Эдмонтон» остался вторым на Западе с 72 очками. «Колорадо» идёт шестым в таблице той же конференции, имея в своём активе 68 очков.
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