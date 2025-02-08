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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 8 февраля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 8 февраля
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Сегодня, 8 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Трочек (Лафреньер) – 08:31     1:1 Лизотт (Аччари, Карлссон) – 22:25     2:1 Фокс (Трочек, Линдгрен) – 23:39     2:2 Ракелль (Раст, Бовиллье) – 29:07     2:3 Томасино (Раст, Бантинг) – 31:59 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Пажо) – 01:05     1:1 Иафалло (Сэмберг, Ламберт) – 04:27     1:2 Гэткомб – 12:07     2:2 Виларди (Коннор, Шайфли) – 24:23     3:2 Элерс (Перфетти, Наместников) – 34:50     4:2 Виларди (Шайфли, Коннор) – 38:18     4:3 Палмьери (Ли, Романов) – 51:07    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Назар (Власик, Терявяйнен) – 08:37     1:1 Сиссонс (Смит) – 08:57     2:1 Марун – 14:54     3:1 Бедард (Донато, Джонс) – 25:47 (pp)     4:1 Донато (Терявяйнен, Назар) – 35:24     5:1 Джонс (Донато, Бедард) – 39:51 (pp)     6:1 Донато (Власик) – 53:18     6:2 Новак (Бланкенбург, Маршессо) – 58:57    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Макар, Лехконен) – 09:48 (pp)     1:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 10:39 (pp)     1:2 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 11:46     2:2 Перри (Хенрик, Капанен) – 12:22     2:3 Лехконен (Маккиннон, Тэйвз) – 18:08     2:4 Макар (Келли) – 26:39 (sh)     3:4 Перри (Скиннер, Экхольм) – 27:48 (pp)     4:4 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс) – 35:59     4:5 Нечас (Маккиннон) – 55:38    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Фёгеле (Дано) – 00:11     1:1 Дюшейн (Смит, Дамба) – 19:58     2:1 Фиала (Дано) – 28:16     2:2 Харли (Сеси, Дюшейн) – 29:29     3:2 Лаферрье (Байфилд, Фиала) – 31:43     3:3 Бурк (Бенн, Дадонов) – 46:53     3:4 Дюшейн (Гранлунд, Линделль) – 49:41     4:4 Копитар (Кемпе, Мур) – 51:40     5:4 Кемпе – 65:00    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 79 очков после 54 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 81 очком после 56 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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