НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 8 февраля
Поделиться
Сегодня, 8 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Трочек (Лафреньер) – 08:31 1:1 Лизотт (Аччари, Карлссон) – 22:25 2:1 Фокс (Трочек, Линдгрен) – 23:39 2:2 Ракелль (Раст, Бовиллье) – 29:07 2:3 Томасино (Раст, Бантинг) – 31:59 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хольмстрём (Пажо) – 01:05 1:1 Иафалло (Сэмберг, Ламберт) – 04:27 1:2 Гэткомб – 12:07 2:2 Виларди (Коннор, Шайфли) – 24:23 3:2 Элерс (Перфетти, Наместников) – 34:50 4:2 Виларди (Шайфли, Коннор) – 38:18 4:3 Палмьери (Ли, Романов) – 51:07
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Назар (Власик, Терявяйнен) – 08:37 1:1 Сиссонс (Смит) – 08:57 2:1 Марун – 14:54 3:1 Бедард (Донато, Джонс) – 25:47 (pp) 4:1 Донато (Терявяйнен, Назар) – 35:24 5:1 Джонс (Донато, Бедард) – 39:51 (pp) 6:1 Донато (Власик) – 53:18 6:2 Новак (Бланкенбург, Маршессо) – 58:57
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Макар, Лехконен) – 09:48 (pp) 1:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 10:39 (pp) 1:2 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 11:46 2:2 Перри (Хенрик, Капанен) – 12:22 2:3 Лехконен (Маккиннон, Тэйвз) – 18:08 2:4 Макар (Келли) – 26:39 (sh) 3:4 Перри (Скиннер, Экхольм) – 27:48 (pp) 4:4 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс) – 35:59 4:5 Нечас (Маккиннон) – 55:38
НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Фёгеле (Дано) – 00:11 1:1 Дюшейн (Смит, Дамба) – 19:58 2:1 Фиала (Дано) – 28:16 2:2 Харли (Сеси, Дюшейн) – 29:29 3:2 Лаферрье (Байфилд, Фиала) – 31:43 3:3 Бурк (Бенн, Дадонов) – 46:53 3:4 Дюшейн (Гранлунд, Линделль) – 49:41 4:4 Копитар (Кемпе, Мур) – 51:40 5:4 Кемпе – 65:00
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 79 очков после 54 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 81 очком после 56 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2025
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:43
-
08:35
-
08:28
-
08:12
-
08:05
-
07:41
-
06:38
-
06:36
-
05:31
-
03:59
- 7 февраля 2025
-
23:18
-
23:09
-
22:28
-
22:09
-
21:50
-
21:30
-
21:29
-
21:10
-
20:53
-
20:22
-
20:01
-
19:46
-
19:28
-
19:11
-
18:54
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:53