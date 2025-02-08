Маккиннон увеличил отрыв от Драйзайтля и Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

В ночь с 7 на 8 февраля мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 5:4 одержали гости. После данной встречи произошли изменения в гонке бомбардиров регулярки.

Так, форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон записал в свой актив четыре очка и упрочил лидерство в бомбардирском рейтинге. Сейчас на счету канадца 87 (21+66) очков. На второй строчке идёт немец из «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, в его активе 83 (40+43) очка, в сегодняшней встрече он забросил две шайбы.

Третью строчку всё так же занимает российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 79 (25+54) очков.

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