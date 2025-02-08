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Тренер «Питтсбурга» Салливан оценил, как отсутствие Кросби и Малкина скажется на клубе

Тренер «Питтсбурга» Салливан оценил, как отсутствие Кросби и Малкина скажется на клубе
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал, как отсутствие Сидни Кросби и Евгения Малкина сказывается на игре «пингвинов».

«Ребята всегда хотят больше времени проводить на льду, хотят играть более значимую роль. Вот вам и возможность. Таков мир, в котором мы живём. Такова НХЛ. Когда случаются травмы, это открывает возможности для других [хоккеистов]. Я думаю, игроки должны смотреть на это именно так», — приводит слова Салливана ESPN.

Напомним, капитан «Питтсбурга» получил повреждение руки в третьем периоде встречи с «Нью-Джерси» (2:3 Б). Малкин в матче с «Сиэтл Кракен» (1:4) получил травму колена.

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