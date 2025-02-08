«Я был удивлён его броском». Экс-вратарь НХЛ — о первой шайбе Александра Овечкина в лиге

Бывший вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Леклер рассказал о первой шайбе российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которую он забросил в ворота голкипера 5 октября 2005 года.

«Я помню, что был удивлён. Не заметил его, и бросок был нанесён очень быстро. Нам сказали, что у него был хороший бросок, но ему было 19-20 лет. Я играл против Тэйвза, Кейна, когда им было по 19 лет, и Сидни Кросби тоже. Они — отличные игроки, но у них не было такого сильного броска, как у Ови», — приводит слова Леклера сайт Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.