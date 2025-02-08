Драйзайтль повторил достижение Ковальчука и Овечкина для европейских игроков НХЛ

В ночь с 7 на 8 февраля мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 5:4 одержали гости, а в составе хозяев дублем отличился немецкий форвард Леон Драйзайтль, вписав своё имя в историю.

Драйзатль благодаря дублю в сегодняшнем матче достиг отметки в 40 заброшенных шайб в текущем сезоне НХЛ. Это уже шестая регулярка в карьере немца, где от покорил данную планку. Таким образом, Леон стал лишь шестым игроком, родившемся за пределами Северной Америки и сумевшим провести 6+ сезонов НХЛ с 40+ заброшенными шайбами.

Такое достижение покорялось Александру Овечкину (13 сезонов), Яри Курри (7), Теэму Селянне (7), Яромиру Ягру (6) и Илье Ковальчуку (6).

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