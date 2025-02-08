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Драйзайтль повторил достижение Ковальчука и Овечкина для европейских игроков НХЛ

Драйзайтль повторил достижение Ковальчука и Овечкина для европейских игроков НХЛ
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В ночь с 7 на 8 февраля мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 5:4 одержали гости, а в составе хозяев дублем отличился немецкий форвард Леон Драйзайтль, вписав своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Макар, Лехконен) – 09:48 (pp)     1:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 10:39 (pp)     1:2 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 11:46     2:2 Перри (Хенрик, Капанен) – 12:22     2:3 Лехконен (Маккиннон, Тэйвз) – 18:08     2:4 Макар (Келли) – 26:39 (sh)     3:4 Перри (Скиннер, Экхольм) – 27:48 (pp)     4:4 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс) – 35:59     4:5 Нечас (Маккиннон) – 55:38    

Драйзатль благодаря дублю в сегодняшнем матче достиг отметки в 40 заброшенных шайб в текущем сезоне НХЛ. Это уже шестая регулярка в карьере немца, где от покорил данную планку. Таким образом, Леон стал лишь шестым игроком, родившемся за пределами Северной Америки и сумевшим провести 6+ сезонов НХЛ с 40+ заброшенными шайбами.

Такое достижение покорялось Александру Овечкину (13 сезонов), Яри Курри (7), Теэму Селянне (7), Яромиру Ягру (6) и Илье Ковальчуку (6).

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