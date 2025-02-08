Расписание матчей ВХЛ на 8 февраля 2025 года

Сегодня, 8 февраля, пройдут семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 08 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК Челмет Челябинск Не начался СКА-Нева Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 08 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК Горняк-УГМК Верхняя Пышма Не начался ХК Юнисон-Москва Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 08 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК Динамо-Алтай Барнаул Не начался Зауралье Курган Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 08 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК Кристалл Саратов Не начался ЦСК ВВС Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 73 очка после 49 сыгранных матчей. На втором месте находится «Рубин» с 72 очками. Замыкает тройку лидеров «Динамо» из Санкт-Петербурга (72). На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился клуб «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 31 очко за 49 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.