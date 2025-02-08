Расписание матчей ВХЛ на 8 февраля 2025 года
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Сегодня, 8 февраля, пройдут семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 февраля 2025, суббота. 09:00 МСК
Сокол
Красноярск
Перерыв
0 : 0
Рубин
Тюмень
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 февраля 2025, суббота. 09:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
1-й период
0 : 1
Югра
Ханты-Мансийск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Не начался
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
Не начался
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Не начался
ХК Юнисон-Москва
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 февраля 2025, суббота. 13:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Не начался
Зауралье
Курган
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК
Кристалл
Саратов
Не начался
ЦСК ВВС
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 73 очка после 49 сыгранных матчей. На втором месте находится «Рубин» с 72 очками. Замыкает тройку лидеров «Динамо» из Санкт-Петербурга (72). На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился клуб «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 31 очко за 49 встреч.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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