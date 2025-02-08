Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей Еврохоккейтура на 8 февраля 2025 года

Расписание матчей Еврохоккейтура на 8 февраля 2025 года
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, продолжится шведский этап Еврохоккейтура. В сегодняшнем игровом дне команды проведут два матча.

В 14:00 мск в Стокгольме на лёд «Авичи-Арены» выйдут сборные Финляндии и Чехии. В первом матче этапа сборная Чехии победила команду Швеции со счётом 4:1. Финляндия была сильнее сборной Швейцарии по буллитам с минимальным счётом 1:0.

Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
08 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК
Финляндия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во втором матче игрового дня хозяева турнира сборная Швеции сыграет на стадионе «Авичи-Арена» с командой Швейцарии. Начало встречи — в 18:00 мск.

Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
08 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Швеция
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Календарь Евротура
Турнирная таблица Евротура
Материалы по теме
Результаты игрового дня Еврохоккейтура 6 февраля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android