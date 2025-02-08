Расписание матчей Еврохоккейтура на 8 февраля 2025 года

Сегодня, 8 февраля, продолжится шведский этап Еврохоккейтура. В сегодняшнем игровом дне команды проведут два матча.

В 14:00 мск в Стокгольме на лёд «Авичи-Арены» выйдут сборные Финляндии и Чехии. В первом матче этапа сборная Чехии победила команду Швеции со счётом 4:1. Финляндия была сильнее сборной Швейцарии по буллитам с минимальным счётом 1:0.

Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer 08 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК Финляндия Не начался Чехия Кто победит в основное время? П1 X П2

Во втором матче игрового дня хозяева турнира сборная Швеции сыграет на стадионе «Авичи-Арена» с командой Швейцарии. Начало встречи — в 18:00 мск.

Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer 08 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК Швеция Не начался Швейцария Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.