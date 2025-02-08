Игорь Никитин прокомментировал спад в результатах лидера сезона КХЛ «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал спад в результатах ярославского клуба.

— У «Локомотива» сейчас небольшой спад, судя по результатам и игре. Как вы видите эту ситуацию? Тревожит ли она вас?

— Сама ситуация не тревожит, тревожит то, как мы должны из неё выйти. В хоккее команда должна уметь справляться с медными трубами, с безобразной игрой, мы на это обращаем внимание.

— Медные трубы — это испытание лидерством, которое сейчас проходите?

— Да, разумеется. Про этот ментальный рост можно много рассказывать, но это нужно прочувствовать на своей шкуре. Многие ребята у нас не были в таких ситуациях, для них это впервые. И им нужно пройти всё это самим, — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.