Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин: Исаев уже тренируется. Но мы хотим, чтобы «Локомотив» пожил вот в таких условиях

Никитин: Исаев уже тренируется. Но мы хотим, чтобы «Локомотив» пожил вот в таких условиях
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о восстановлении голкипера Даниила Исаева после травмы.

— Очевидно, что травма Исаева влияет на результаты «Локомотива». Довольны вы тем, как команда реагирует на потерю основного вратаря? И когда ждать его возвращения?
 — Мы расценивали эту историю в позитивном ключе, насколько это возможно. Ведь травмы — это часть хоккея, никто не застрахован от них. Данька уже тренируется, мы его ждём. В то же время мы не собираемся форсировать события, хотим, чтобы команда пожила вот в таких условиях, — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Никитиным читайте на «Чемпионате»:
«Речь с критикой судей была в защиту Шалунова». Интервью с главным тренером «Локомотива»
Эксклюзив
«Речь с критикой судей была в защиту Шалунова». Интервью с главным тренером «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android