Никитин: Исаев уже тренируется. Но мы хотим, чтобы «Локомотив» пожил вот в таких условиях

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о восстановлении голкипера Даниила Исаева после травмы.

— Очевидно, что травма Исаева влияет на результаты «Локомотива». Довольны вы тем, как команда реагирует на потерю основного вратаря? И когда ждать его возвращения?

— Мы расценивали эту историю в позитивном ключе, насколько это возможно. Ведь травмы — это часть хоккея, никто не застрахован от них. Данька уже тренируется, мы его ждём. В то же время мы не собираемся форсировать события, хотим, чтобы команда пожила вот в таких условиях, — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.