«Очень серьёзная истерия была по поводу Шалунова». Никитин — о речи с критикой судей КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал свои слова про судейство в Континентальной хоккейной лиги после двухматчевой дисквалификации форварда железнодорожников Максима Шалунова.

— Недавно вы покритиковали судейство, КХЛ выписала вам за это предупреждение. Почему решились на такое эмоциональное высказывание?

— Я просто в большей степени защищал Шалунова. Потому что очень серьёзная истерия была по этому поводу. Я понимаю весь контекст, но Макс — не тот игрок, про которого в таком ключе стоило высказываться. Так что моя речь была в защиту Шалунова, это моя обязанность, — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.