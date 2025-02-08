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«Очень серьёзная истерия была по поводу Шалунова». Никитин — о речи с критикой судей КХЛ

«Очень серьёзная истерия была по поводу Шалунова». Никитин — о речи с критикой судей КХЛ
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал свои слова про судейство в Континентальной хоккейной лиги после двухматчевой дисквалификации форварда железнодорожников Максима Шалунова.

— Недавно вы покритиковали судейство, КХЛ выписала вам за это предупреждение. Почему решились на такое эмоциональное высказывание?
— Я просто в большей степени защищал Шалунова. Потому что очень серьёзная истерия была по этому поводу. Я понимаю весь контекст, но Макс — не тот игрок, про которого в таком ключе стоило высказываться. Так что моя речь была в защиту Шалунова, это моя обязанность, — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Никитиным читайте на «Чемпионате»:
«Речь с критикой судей была в защиту Шалунова». Интервью с главным тренером «Локомотива»
Эксклюзив
«Речь с критикой судей была в защиту Шалунова». Интервью с главным тренером «Локомотива»
Комментарии
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